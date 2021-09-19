شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حمزة المثلوثى بكدمة فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة بكدمة فى أنكل القدم خلال التقسيمة التى خاضها الفريق فى نهاية تدريب اليوم الأحد .

وحرص الجهاز الطبي على إسعاف اللاعب بعد إصابته، ولم يستكمل المثلوثي التقسيمة، حيث فضل الجهاز الطبي منحه راحة حتى لا تتفاقم الإصابة.

كما خاض لاعبو الفريق اتقسيمة فنية في منتصف الملعب في ختام مران، وشهدت تألق رباعي الفريق مصطفى فتحي وسيف الدين الجزيري ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش.