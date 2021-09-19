شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حمزة المثلوثى بكدمة فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعرض التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة بكدمة فى أنكل القدم خلال التقسيمة التى خاضها الفريق فى نهاية تدريب اليوم الأحد .
وحرص الجهاز الطبي على إسعاف اللاعب بعد إصابته، ولم يستكمل المثلوثي التقسيمة، حيث فضل الجهاز الطبي منحه راحة حتى لا تتفاقم الإصابة.
كما خاض لاعبو الفريق اتقسيمة فنية في منتصف الملعب في ختام مران، وشهدت تألق رباعي الفريق مصطفى فتحي وسيف الدين الجزيري ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش.
وكان محمود شبانة مدافع الفريق انتظم فى مران الفريق، بعدما حصل على راحة من تدريب أمس لشكواه من إجهاد، ما دفع الجهاز الطبي لمنحه راحة قبل الانتظام فى تدريب الفريق اليوم.
وأدى أحمد فتوح لاعب الفريق تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، وفضل الجهاز الفني للفريق منحه راحة من المشاركة فى التقسيمة التى أقيمت بمران اليوم، واكتفى الظهير الأيسر بخوض التدريبات التأهيلية.
وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة بدنية للاعبين خلال المران، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية خلال المران.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من اليوم استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ولاستئناف مسابقة كأس مصر.