شكرا لقرائتكم خبر عن هل راموس السبب؟.. مدرب المقاولون: عضلة صلاح تثبت الكتف لتجنب تكرار إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الرحمن عيسى، المعد البدنى لفريق المقاولون العرب، عن طبيعة العضلة المميزة التى ظهر بها محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، حيث ظهر فرارى الفرعنة بفورمة جديدة، خلال فوز الريدز على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، على ملعب "آنفيلد" بالجولة الخامسة من الدورى الإنجليزي.



محمد صلاح (1)



محمد صلاح (2)

وقال مدرب المقاولون في تصريحات لـ ”الخليج 365”، تعرف هذه العضلة باسم serratus anterior، وتعمتد على تمارين (pushups, chest press or boxing )، وظيفتها أكثر فى تمارين الى فى نمط الدفع، ومعنى ظهورها بهذا الشكل أنه يؤدى تمارين وظيفية وليست أجهزة جيم فقط، وإنما نسبة الدهون قليلة بجسمه وهى عامل أساسى فى ظهورها".

وأضاف مدرب المقاولون، "أكثير حاجة بتميز صلاح إنه يتطور بمعدل ثابت وهذا ليس بسبب التزامه فقط وإنما أن روتين تمرينه وغذاءه يتصمم باحترافية ويتغير بشكل منظم".

وعن فائدة تلك العضلة في الملعب قال المعد البدنى للمقاولون، تمسك عند الأضلاع وتنتهى فى عظم اللوح، ووظيفتها أنها تحافظ على ثبات اللوح وتقوى حركات الدفع، وتفرق كثيراً فى رميات التماس وكذلك الالتحامات، وتعتبر عاملا مساعدا لصلاح فى ثبات كتفه لتجنب تكرار إصابته".

وأشار إلى أن هذه العضلة شأنها شأن أى عضلة كمعدل زيادة فى الحجم الذى يختلف من شخص لشخص تبعا لاعتبارات كثير، لكن أكثر شىء يفرق وضوح العضلات هو انخفاض نسبة الدهون بالجسم والتى يفضل أن تكون أقل من ٩% لكى تظهر العضلات بهشا الشكل.

يذكر أن النجم المصرى كان قد تعرض من قبل لإصابة فى الكتف خلال إحدى مباريات ليفربول، بعد أن سقط على كتفه بعد التحام فى كرة مشتركة مع راموس مدافع ريال مدريد آنذاك.