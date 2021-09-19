شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: قرارات رابطة الأندية بأول اجتماع تضمن استقلاليتها عن الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، عضو رابطة الأندية، أن قرارات مجلس الرابطة فى أول اجتماع ستضمن استقلاليتها عن اتحاد الكرة، وستناقش شكل الدوري الجديد فى أول اجتماع لاتخاذ القرار السليم وتم اختيار الخماسى بالتزكية بعد اعتذار محمد فضل ومحمد عبد السلام.

واعتمد اتحاد الكرة تشكيل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بالتزكية على أن يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، في اجتماع الرابطة 22 سبتمبر الجارى.

ويضم التشكيل كلا من أحمد دياب، عماد متعب مرشح الأهلى، عامر حسن، خالد رفعت مرشح الزمالك، شريف صالح.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز في خطاب رسمي، لترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر، لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الجارى.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.