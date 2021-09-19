شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر لاعبى الأهلى من "عناد" الطلائع فى مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، محاضرة فنية مع لاعبيه فى معسكره المغلق بالإسكندرية، شرح خلالها جوانب القوة والضعف فى فريق الطلائع قبل ملاقاته مساء الثلاثاء المقبل على لقب كأس السوبر المحلى، وحذر موسيمانى لاعبيه من خطورة فريق الطلائع الذى أفقد المارد الأحمر نقطتين ببطولة الدوري بالتعادل السلبى ساهمت فى ضياع اللقب من أنياب الأهلى، كما كان نداً قوياً للفريق فى نهائى كأس مصر الذى فاز به المارد الأحمر بركلات الترجيح.

موسيمانى طالب لاعبى الأهلى بالتركيز من بداية المباراة واستغلال أنصاف الفرص لحسم اللقاء مبكراً، مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى وعدم منح لاعبى الطلائع مساحات فى المنطقة الهجومية حتى لا تشكل خطراً على شباك محمد الشناوى.

ويلتقى النادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، مع نادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى في كأس السوبر المصري.

ويدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

ويأمل موسيمانى في إضافة بطولة جديدة في دولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبرالمصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقب يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.