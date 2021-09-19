شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخطر فوافى وصلاح ريكو بعدم إتمام التعاقد بسبب طلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، الثنائى باولن فوافى لاعب مصر المقاصة السابق وصلاح ريكو لاعب إنبى بصعوبة إتمام التعاقد بعد رفض طلعت يوسف المدير الفنى للفريق التعاقد معهما. وكانت اللجنة الفنية قد أنهت كل تفاصيل التعاقد مع اللاعبين بناءً على رغبة إيهاب جلال المدير الفنى السابق للدراويش والذى رحل لتدريب بيراميدز ، ومع قدوم طلعت يوسف استطلعت اللجنة رأيه فرفض إتمام الصفقتين مؤكداً أن مستوى اللاعبين مشابه للمتواجدين بالفريق ولن يشكلا إضافة جديدة وبالتالى تم التراجع عن الصفقتين.

واستقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

على صعيد مختلف، يواصل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان تلقى طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى حيث يستمر فتح باب الترشح حتى الأربعاء المقبل، وذلك يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير فسيكون تلقي طلبات الترشح حتى الساعة السابعة مساء، ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر المقبل.