شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الأهلى برىء من أزمات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن النادى الأهلى برىء من الأزمات التي يواجهها نادى الزمالك الفترة الحالية ولا دخل له فيها.

وقال يونس خلال برنامجه الفيلسوف الذى يقدمه عبر إذاعة أون سبورت، إن السبب فى الأزمات هو وجود أباطرة للمشاكل فى الزمالك، ولا يوجد تفكير فى متعة كرة القدم، بل والحديث يدور حول الانتخابات والصفقات والأزمات.

وأضاف الفيلسوف، أن هناك من يطلبون منه الترشح لانتخابات الزمالك أو اتحاد الكرة، فيرد بأنه لا يوجد لدينا عمل تطوعى بل لدينا مشاكل وجو لا يسمح بذلك.

من ناحية أخرى، ينتظم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فى معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية عصر اليوم، الأحد، استعدادا للموسم الجديد، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ثم يتوجه للإسكندرية لبدء المعسكر.