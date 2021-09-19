كيروش يعلن قائمة المحترفين المبدئية للمنتخب.. ظهور وجوه جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج استعدادا لمعسكر مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

ومن المقرر استدعاء عدد من اللاعبين التسعة للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات المونديال.

وشهدت قائمة المحترفين وجوها جديدة على رأسها عمر مرموش المحترف في صفوف شتوتجارت الألماني على سبيل الإعارة من فولفسبورج، الذي تم استدعائه لأول مرة لصفوف المنتخب الأول.

وفي حالة الاستقرار على اختيار كل من سام مرسي وأحمد ياسر ريان وكريم حافظ ضمن قائمة المحترفين النهائية، سيتم عودتهم لتمثيل المنتخب مجددا بعدما تم استدعائهم في معسكرات ماضية.

وكان وائل جمعة مدير منتخب مصر أعلن أن المنتخب لم يتخذ قرارا بشان مصطفى محمد المحترف في صفوف جالاتا سراي، مشيرا إلى أن الأمر لدى اتحاد الكرة لأن الواقعة التي فعلها لم تكن مع الجهاز الفني الحالي.

وضمت القائمة المبدئية للمحترفين كلا من:

- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

- أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)

- أحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي)

- محمد النني (آرسنال الإنجليزي)

- مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)

- سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي)

- عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)

- أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)

- كريم حافظ (يني مالتيا التركي)

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي مطلع الشهر المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 قبل خوض الجولة الرابعة في بني غازي.

يُذكر أن اتحاد الكرة أعلن تعيين كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لحسام البدري بعد تراجع أداء الفريق في التصفيات التي يحتل خلالها المركز الثاني في المجموعة خلف ليبيا برصيد أربع نقاط.