خاص.. تشكيل خماسي لرابطة الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في انتظار الإعلان الرسمي، اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل رابطة الأندية المحترفين المنتظر تأسيسها في الموسم الجديد 21-2022 بالتزكية.

وتم انتخاب الخماسي أحمد دياب الرئيس التنفيذي لشركة فيوتشر FC، عماد متعب، نجم الأهلي السابق، خالد رفعت، مدير التسويق السابق للزمالك، عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق، وشريف صالح عضو مجلس إدارة المصري السابق.

وأعلن الخماسي الترشح في انتخابات رابطة الأندية المحترفين في الوقت الذي أعلن خلاله محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية السابق لاتحاد الكرة، انسحابه من الترشح في الانتخابات.

ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي للرابطة يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 سبتمبر.

وسيتم في أول اجتماع للرابطة اختيار الرئيس والنائب بانتخاب داخلي فيما بينهم.

ومن المنتظر الاستقرار على اختيار أحمد دياب كرئيس لرابطة الأندية مع وجود عماد متعب كنائب له، مع عضوية كل من خالد رفعت وشريف صالح، بجانب عامر حسين كمسؤول عن المسابقات.

وكان اتحاد الكرة دعا أندية الدوري الممتاز لترشيح ممثل واحد لكل ناد لانتخاب رابطة أندية القسم الأول، وحدَّد ألا يكون ممثل النادي عضواً بمجلس إدارته أو موظفاً به.

التشكيل الخماسي لرابطة الأندية:

- أحمد دياب الرئيس التنفيذي لشركة فيوتشر FC.

- عماد متعب نجم الأهلي السابق.

- خالد رفعت مدير التسويق السابق للزمالك.

- عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق.

- شريف صالح عضو مجلس إدارة النادي السابق.