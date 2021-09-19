عمرو جمال يكشف كواليس انتقاله لفاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عمرو جمال، مهاجم فاركو الجديد، أنه فضل الانتقال للنادي الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بالدوري الممتاز، معربا عن رغبته في العودة إلى صفوف منتخب مصر.

وقال جمال في تصريحات صحفية للموقع الرسمي لفاركو: "حصلت على عدة عروض من أندية جماهيرية وأندية قمة، لكني أرى أن فاركو مشروع كبير وسيظهر بشكل جيد في الدوري".

وأضاف: "كابتن مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق كان ضمن الأسباب الرئيسية لانضمامي إلى فاركو، حيث كان مهاجم كبيرا ويتمتع بسمعة واعدة في مجال التدريب والمجال الرياضي".

وأكمل: "تحدثت مع المدرب عن الوقت الذي أهدره عمرو جمال سواء بالإصابة أو الابتعاد عن المشاركة قبل استعادة 80% من أدائي، لكنه ينتظر مني تقديم 100% من مستواي".

وأتم صاحب الـ30 عاما قائلا: "أتمنى العودة للمنتخب عن طريق بوابة فاركو".

يُذكر أن فاركو أعلن أمس السبت ضم عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش والأهلي السابق لمدة ثلاثة مواسم، ليصبح الصفقة رقم 14 للنادي (طالع التفاصيل).