مهاجم بيلباو على أعتاب دخول التاريخ في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصبح إينياكي ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو على وشك أن يدخل التاريخ في كرة القدم الإسبانية بعد وصوله إلى 200 مباراة متتالية في الدوري أمام أتلتيكو مدريد أمس السبت.

وخاض ويليامز المباراة رقم 200 على التوالي في الليجا بعد مشاركته بشكل أساسي في مواجهة أتلتيكو بملعب واندا ميتروبوليتانو في الأسبوع الخامس وانتهت بالتعادل السلبي.

واقترب صاحب الـ27 عاما من تحقيق إنجاز تاريخي، حيث أصبح على بعد مباراتين فقط من معادلة رقم خوان أنطونيو لارانياجا أحد أساطير الكرة الإسبانية وريال سوسيداد باللعب 202 مباراة متتالية في الليجا منذ عام 1987 حتى 1992.

ومن المفارقات أن بداية سلسلة المباريات المذهلة كانت أمام أتلتيكو مدريد أيضا بتاريخ 20 إبريل 2016، ومنذ ذلك الحين لم يغب عن أي لقاء ولعب جميع مباريات الدوري إما كأساسي أو كبديل دون التعرض لإصابة أو إيقاف.

وإذا لم يتعرض إينياكي ويليامز لانتكاسة خلال الأيام المتبقية من شهر سبتمبر الجاري فسيلعب مباراته رقم 203 مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وبالتالي سيتجاوز الأسطورة لارانياجا ويصبح اللاعب الأكثر لعبًا على التوالي في تاريخ الليجا.

وسيخوض ويليامز صاحب الأصول الغانية مباراته رقم 201 يوم الثلاثاء 21 سبتمبر أمام رايو فاليكانو، قبل اللعب أمام فالنسيا يوم السبت 25 سبتمبر، ثم ستأتي ليلة تحطيم الرقم القياسي أمام ديبورتيفو ألافيس يوم الجمعة 1 أكتوبر.