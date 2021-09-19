"عُرض عليه الضعف".. وكيل محمد محمود يكشف مصيره مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد نادر شوقي، وكيل محمد محمود لاعب وسط الأهلي، استمرار اللاعب مع الفريق، مشيرا إلى أنه لا يدرس إمكانية إعارته لناد آخر خلال الوقت الحالي.

وقال شوقي، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" عبر قناة "الحياة": "محمد محمود مستمر في الأهلي لحين إشعار آخر".

وأضاف: "عندما أتحدث مع مسؤولي الأهلي أقول أن محمد محمود حالته مختلفة، لا يجوز إعارته ولا بد أن يستعيد حساسية المباريات، كل شيء يجب أن يتم في الوقت المناسب، نحن نتحدث عن موهبة كبيرة".

وتابع: "العقد ينص على استمرار اللاعب في الأهلي حتى يقف على قدميه ويستعيد لياقته بنسبة 100% قبل الحديث عن إمكانية حصوله على فرصة المشاركة سواء مع الأهلي أو إعارته لناد آخر في يناير أو العام المقبل".

وأكمل: "أتمنى استمرار محمد محمود في الأهلي لحين استعادة مستواه، وأرى أنه سيكون إضافة قوية للفريق".

وأتم وكيل محمد محمود قائلا: "اللاعب جذب اهتمام 16 ناديا في الدوري، وعُرض عليه راتبا يُقدر بضعف ما يتقاضاه في الأهلي، لكنه يصر على الوقوف على قدميه قبل حسم مصيره".