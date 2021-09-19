سلطنة عمان تستعد لمباراة استراليا بمعسكر مغلق في قطر

وافق اتحاد سلطنة عمان لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الأول «برانكو إيفانكوفيتش» بإقامة معسكر مغلق بين مسقط وقطر للتحضير لمباراة استراليا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب عمان لملاقاة استراليا يوم 7 أكتوبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بعدما فشلت مساعي الاتحاد الاسترالي لكرة القدم في التوصل لاتفاق مع الحكومة المحلية والحكومة الفيدرالية بإلغاء إلزامية الحجر الصحي للقادمين من الخارج قبل السابع من أكتوبر.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يوم 15 سبتمبر الجاري، بالاتفاق مع الاتحادين الاسترالي والعماني إقامة المواجهة في قطر بدلاً من سيدني.

وتَجمع المنتخب العماني يوم 15 سبتمبر الجاري فور اتخاذ قرار إقامة المباراة يوم السابع من أكتوبر في قطر، وسيستمر المعسكر المغلق بعاصمة سلطنة عمان «مسقط» حتي يوم الاثنين 20 سبتمبر، ومن ثم السفر في اليوم التالي إلى الدوحة.

وسيستمر معسكر المنتخب العماني في الدوحة لمدة 16 يومًا حتى موعد مواجهة استراليا في الجولة الثالثة من المرحلة الأخيرة بتصفيات مونديال قطر 2022.

ولم يكشف الاتحاد العماني حتى هذه اللحظة عن إمكانية إقامة مباراة ودية أو أكثر تحضيرًا لمواجهة أستراليا.

وأكد الاتحاد انتهاء برنامج المنتخب في قطر بمُجرد انتهاء مباراة أستراليا بالعودة إلى مسقط مساء يوم 7 أكتوبر المقبل، والدخول في اليوم التالي بمعسكر مغلق حتى يوم 11 أكتوبر تحضيرًا لاستقبال فيتنام في الجولة الرابعة من التصفيات ذاتها.

ماذا فعلت سلطنة عمان في أول جولتين؟

انتصر منتخب سلطنة عمان على منتخب اليابان في أول جولة بالتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وسجل لاعب نادي السويق «عصام الصبحي» هدف فوز عمان الوحيد في الدقيقة 88 بعد مشاركته كبديل بأربع دقائق، ليقود السلطنة لتحقيق أول فوز في التاريخ على اليابان بجميع المسابقات.

لكن الانطلاقة الجيدة في هذه التصفيات الصعبة لم تستمر مع عمان، ففي الجولة التالية سقط الفريق في فخ الخسارة بهدف دون رد أمام السعودية، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة مسقط.

وتراجع منتخب عمان إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية بنفس رصيد اليابان التي انتصرت في الجولة الثانية على الصين.

ويتصدر المنتخب الأسترالي هذه المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق هدف عن المنتخب السعودي ثاني الترتيب، ثم تأتي اليابان ثالثة وعمان رابعة، والصين وفيتنام في ذيل المجموعة دون نقاط.