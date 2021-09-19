تقرير | ما سبب فسخ باولينيو لعقده مع الاهلي السعودي؟

كشف لاعب الوسط الدولي البرازيلي السابق «باولينيو» عن سبب فسخ عقده مع الاهلي السعودي بشكل مفاجيء مساء أمس السبت 18 سبتمبر 2021، بعد شهرين فقط من انضمامه للفريق بالمجان، وبعد 5 جولات فقط من انطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع باولينيو على عقد طويل حتى يونيو 2024 مع اهلي جدة السعودي في صفقة مجانية يوم 22 يوليو 2021، بعد انتهاء عقده مع نادي جوانزهو الصيني الذي كان قد إلتحق به في يناير 2019 قادمًا من برشلونة نظير 42 مليون يورو.

وسرعان ما بدأ التأثير الإيجابي لباولينيو على خط وسط اهلي جدة بتسجيل هدفين في 4 مباريات لعبها في الدوري السعودي ضد الحزم وضمك والتعاون والفتح، ليساهم في حصول الفريق على 4 نقاط، علمًا بأن المدير الفني منحه شارة القيادة رغم حداثة عهده في الفريق.

لكن صاحب الـ 33 عامًا قرر الرحيل عن السعودية لأسباب شخصية استطاع إقناع إدارة النادي بها لاتمام فسخ العقد بالتراضي.

وشارك باولينيو للمرة الأخيرة أمام الفتح في الجولة الخامسة أول أمس الجمعة، في اللقاء المنتهي بالتعادل الايجابي 1/1، وشهدت نفس المباراة حمله لشارة القيادة.

ما سبب فسخ باولينيو لعقده مع الاهلي السعودي؟

فسر باولينيو سبب فسخ تعاقده مع الاهلي السعودي بعد 5 جولات فقط من بداية الموسم الكروي في السعودية، قائلاً أن بعض الأمور أسرية طارئة أثرت عليه بالسلب في الآونة الأخيرة لهذا قرر الرحيل.

وفُسخ العقد بالتراضي بين إدارة اهلي جدة وممثلي اللاعب جوزيه باولو بيزيرا جونيور الشهير بباولينيو، حسب ما أعلن النادي السعودي عبر بيان رسمي نشره بساعة مبكرة من صباح يوم الاحد 19 سبتمبر 2021.

وأضافت إدارة الاهلي قائلة «ظروف طارئة أثرت على باولينيو المنضم لصفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفي المنصرم».

وأكدت أن لاعب منتخب البرازيل السابق قرر إنهاء تجربته في السعودية بعد مرور خمس جولات فقط من عمر الدوري.

وأشارت إدارة النادي الاهلي برئاسة ماجد بن عائض النفيعي إلى أنها نجحت في إنهاء إجراءات فسخ عقد باولينيو بالتراضي.

وأوضحت «يأتي فسخ العقد نظرًا لظروف عائلية تحدث بها اللاعب إلى الإدارة مؤخرًا، مما أنعكس على أدائه في الملعب فنيًا وذهنيًا، واللاعب أبدى عدم قدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه للفريق».

وشكرت إدارة الاهلي لاعب برشلونة وتوتنهام الأسبق على الفترة القصيرة التي قضاها بين صفوف الفريق، وتمنت له التوفيق في محطته المقبلة.

ما هو راتب باولينيو مع الاهلي؟

بقرار فسخ العقد بالتراضي، خسر باولينيو الحصول على مبلغ مالي مميز من إدارة اهلي جدة، يتجاوز حاجز الثلاثة ملايين دولار عن الموسم الواحد، بإجمالي 9 ملايين دولار في ثلاثة أعوام.

وأفصحت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير سابق عن حقيقة احتلال باولينيو لمركز جيد ضمن قائمة أعلى 10 رواتب للاعبين في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما وقع مع اهلي جدة على عقد مدته 3 سنوات نظير 9 ملايين دولار، بواقع 3.5 مليون دولار عن الموسم الأول، ونفس المبلغ للموسم الثاني، ومبلغ 2 مليون دولار عن الموسم الثالث.

جدير بالذكر مشاركة لاعب الوسط الارتكاز الشهير في 56 مباراة دولية مع منتخب البرازيل الأول سجل خلالهم 13 هدفًا.

ويغيب باولينيو عن صفوف منتخب البرازيل منذ نهاية شهر نوفمبر 2018 عندما لعب لمدة 68 دقيقة في لقاء ودي أمام الكاميرون بعدما لعب 5 مباريات بنفس السنة خلال كأس العالم في روسيا.