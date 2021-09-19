الامارات | ريال مدريد يدخل بيت "الخفافيش" بدون 6 نجوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يدخل بيت "الخفافيش" بدون 6 نجوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد بأن الفريق سيخوض مباراة فالنسيا، اليوم الأحد، ملعب "ميستايا" ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، من دون ستة لاعبين بقائمة الفريق الأول.

وقال ريال مدريد في بيان إن قائمة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلت من أسماء نجم الوسط الألماني توني كروس، والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، والجناح الويلزي غاريث بيل، ونجم الوسط داني سيبايوس، والظهير الفرنسي فيرلان ميندي، والمهاجم ماريانو دياز.

يذكر أن الفائز من مباراة اليوم سيعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، خصوصاً بعد تعادل أتلتيكو مدريد سلباً مع ضيفه أتلتيك بلباو.

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