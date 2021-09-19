بعد دقائق من إعلان فرج عامر عن صفقة تاريخية من الدوري الإسباني.. سموحة يعلن فشلها: طلب حراسة وسائقا خاصا

الشارقة - اميمة ياسر - بعد أن أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن تفاصيل الصفقة التاريخية التي يستعد النادي السكندري لإتمامها، خلال الساعات المقبلة، كاشفًا عن أن الصفقة التاريخية ستكون ضم مهاجم كان يلعب في أحد أندية الدوري الإسباني «الليجا».

وقال رئيس نادي سموحة، إن اللاعب يتواجد حاليا في مصر، من أجل إكمال بقية تفاصيل الاتفاق وإنهاء المفاوضات، ولكن بعد دقائق أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، فشل إتمام الصفقة التاريخية التى كشف عنها فى وقت سابق، وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "رفضنا إتمام الاتفاق مع لاعب الدوري الإسباني ( الصفقة التاريخية)، بالرغم من عدم تحمل نادى سموحة أى أعباء مالية سواء إعارته أو قيمة عقده الذى وافق على أن يكون موسما واحدا".

وأضاف رئيس سموحة، "سبب الرفض هو رغبة اللاعب فى الحصول على مزايا فى الإعاشة وبوليصة تأمين خاصة طوال تواجده وحراسة وسائق خاص وهو ما لا يحصل علية اي لاعب في الفريق ، وهو مبدأ مرفوض لدينا".

وفى وقت سابق، كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن تفاصيل الصفقة التاريخية التى أعلن عنها في وقت سابق، وكتب عامر عبر حسابه على "فيس بوك": الصفقة التاريخية التي من المنتظر توقيعها هو مهاجم أحد الأندية الإسبانية التي تلعب في الدوري العام الإسباني، وكان برعاية شركة عربية كبيرة تربطنا بها صلة عمل، دون أن يكون علينا التزام مالي، اللاعب موجود في مصر حاليا، وما زالت تفاصيل الاتفاق داخل دايرة المفاوضات.