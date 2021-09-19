بعد الإشادة بهدفه وعضلاته المفتولة.. محمد صلاح يوجه رساله للجمهور

الشارقة - اميمة ياسر - احتفل نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بطريقة جنونية، أمس السبت، بعد أن تمكن من تسجيل هدف في مباراة فريقه ليفربول أمام كريستال بالاس، ليعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع أنطونيو وفرنانديز ولكل منهما 4 أهداف.



وأعرب صلاح، المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، عن سعادته بدعم الجمهور له خلال المباريات الأخيرة مطالبهم بالاستمرار فى تشجيعه وإعطائه القوة.

ونشر صلاح، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورا له بعد احتفاله بالهدف، وإظهار قوة عضلاته، صحبها بتعليق: "أنتم أيها المشجعون، استمروا فى تشجيعى، أنتم تعطونى قوة أكثر مما أعتقد".

وظهر النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، فى فورمة جديدة، خلال فوز الريدز على ضيفه كريستال بالاس، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "آنفيلد" بالجولة الخامسة من الدورى الإنجليزي.

وظهرت عضلات محمد صلاح المفتولة عندما نزع قميصه، عقب تسجيله هدف ليفربول الثانى فى المباراة بالدقيقة 78، وهو ما تسبب فى حصوله على بطاقة صفراء من حكم اللقاء.

ولاقت صور عضلات محمد صلاح، العديد تعليقات الإعجاب من جانب الآلاف جماهير ليفربول، والتى أشادت بقوة اللاعب البدنية، وحماية هذه العضلات اللاعب من حدوث أى كسور خلال أحداث المباريات.

وتطور جسد محمد صلاح خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ انضمامه إلى ليفربول فى عام 2017، حيث وضح مدى قوة الفرعون البدنية.

واختارت جماهير نادى ليفربول، محمد صلاح أفضل لاعب فى مواجهة الريدز مع كريستال بالاس، والتى حسمتها كتيبة المدرب يورجن كلوب بنتيجة 3-0

وبحسب صحف إنجليزية فأن النجم المصري محمد صلاح اقترب من كتابة تاريخ جديد للاعبين العرب وقارة إفريقيا، بعدما أكدت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول سيقدم عرضاً تاريخياً لتجديد عقد صلاح مقابل حصول قائد منتخب مصر على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.