شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة ينتظم فى مران الزمالك بعد التعافى من الإجهاد.. وتأهيل فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود شبانة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى مران الفريق اليوم الأحد، بعدما حصل على راحة من تدريب أمس لشكواه من إجهاد، ما دفع الجهاز الطبي لمنحه راحة قبل الانتظام فى تدريب الفريق اليوم.

وأدى أحمد فتوح لاعب الفريق تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، وفضل الجهاز الفني للفريق منحه راحة من المشاركة فى التقسيمة التى أقيمت بمران اليوم، واكتفى الظهير الأيسر بخوض التدريبات التأهيلية.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة بدنية للاعبين خلال المران، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية خلال المران.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من اليوم استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ولاستئناف مسابقة كأس مصر.

فى الوقت ذاته، يعقد أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، الذى استقال من منصبه، جلسة مع لجنة إدارة النادى، برئاسة حسين لبيب وفاروق جعفر، المستشار الفنى للقلعة البيضاء، من أجل العمل على إقناعه بالعودة للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون.

وأكد مصدر مقرب من أسامة نبيه أنه من المقرر أن يعقد جلسة اليوم مع المسئولين بالنادى من أجل التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف، على أن يعود نبيه لعمله بشكل طبيعى وينضم للجهاز الذى من المقرر أن يسافر إلى الإسكندرية لخوض معسكر الإعداد المغلق.

وطلب كارتيرون من الجهاز الإدارى العمل على تنسيق بعض المواجهات الودية خلال معسكر الإعداد من أجل تأهيل اللاعبين من الناحية البدنية والفنية قبل بداية المواجهات الرسمية.