شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: سيتم اختيار 5 ممثلين للأندية فى الرابطة وتحديد الرئيس 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم الأهلى السابق، أنه سيتم اختيار 5 ممثلين للأندية فى الرابطة اليوم على أن يكون أول اجتماع للرابطة يوم 22 سبتمبر الجارى لاختيار الرئيس والنائب.

وتعقد اليوم أندية الدورى الممتاز اجتماعا بمقر اتحاد الكرة، لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة استعدادا للموسم الكروى الجديد 2021 -2022.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم، أندية القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز في خطاب رسمي إلى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

وأضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه تمت مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 سبتمبر ، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة اليوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية ال18، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 سبتمبر الحالي.