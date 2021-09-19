شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يطالب لاعبى الطلائع بدخول التاريخ على حساب بطل أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع، جلسة مع لاعبيه في معسكرهم المغلق بالإسكندرية طالبهم خلالها بتسجيل أسماؤهم بحروف من ذهب في ذاكرة ناديهم عن طريق حصد البطولة الأولى في تاريخ الطلائع في مباراة السوبر المحلى التي تجمعه بالأهلى في السابعة مساء الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، مشدداً على صعوبة المباراة وثقته الشديدة في اللاعبين لتخطيها وتقديم لقاء ممتع أمام بطل أفريقيا موسمين على التوالي، لاسيما أن الطلائع استطاع انتزاع نقطة التعادل من أنياب الأهلى في مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري كما خسر أمام المارد الأحمر بصعوبة شديدة في نهائي كأس مصر بالنسخة الأخيرة عن طريق ركلات الترجيح.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين طاقم حكام جزائري لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي الثلاثاء المقبل، وجاء طاقم الحكام على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني مساعدين وإلياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.

وكان النادي الأهلي قد حصد بطولتي الدوري والكأس الموسم قبل الماضي، بينما حقق نادي طلائع الجيش وصافة كأس مصر.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له في تاريخه.