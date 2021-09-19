شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تصويت الأندية لتشكيل رابطة المحترفين بالبريد الإلكترونى أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن تصويت الأندية لتشكيل رابطة المحترفين تم عن طريق البريد الإلكتروني منذ أمس. وحضر حسين السيد الاجتماع ممثلا عن نادى الزمالك .

وتعقد اليوم أندية الدورى الممتاز اجتماعا بمقر اتحاد الكرة، لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة استعدادا للموسم الكروى الجديد 2021 -2022.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز في خطاب رسمي إلى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

وأضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه تمت مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 سبتمبر ، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة اليوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية ال18، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 سبتمبر الحالي.