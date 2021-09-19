شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يكتسح المريخ السودانى بخماسية ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 19 سبتمبر 1993، اكتسح الأهلى منافسه المريخ السودانى بخماسية مقابل هدف فى إياب ربع نهائى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بالجبل الأخضر، سجل محمد رمضان هدفين، وهادى خشبة، وحسام حسن وياسر ريان هدف، وكان الأهلى قد فاز فى الذهاب بهدفين مقابل هدف فى السودان.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام ، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021 .