وصول ممثلى ومرشحى الأهلى والزمالك فى انتخابات رابطة الأندية لاتحاد الكرة

القاهرة - سامية سيد - وصل ممثلو أندية الدورى الممتاز إلى مقر اتحاد الكرة لحضور الاجتماع الذى يعقد حاليا لانتخاب المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة استعدادا للموسم الجديد.

وحضر عن الزمالك حسين السيد، وسعد شلبى عن الأهلى، ومن المرشحين حضر كل من عماد متعب عن الأهلى، وخالد رفعت عن الزمالك.

وتعقد اليوم أندية الدورى الممتاز اجتماعا بمقر اتحاد الكرة، لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة استعدادا للموسم الكروى الجديد 2021 -2022.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز في خطاب رسمي، لترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر، لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الحالي.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.