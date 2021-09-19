شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربى حكمة الإسكندرية تخطف الأنظار فى ودية بيراميدز وسبورتنج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الحكمة شاهندة المغربى الأنظار خلال إدارتها مباراة بيراميدز وسبورتنج الودية التى جمعتهما أمس، السبت، باستاد برج العرب الفرعي، وانتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 3 / 2، فى إطار معسكر بيراميدز استعدادا لمواجهة سموحة فى كأس مصر.

ونجحت شاهندة المغربى، صاحبة الـ 28 عامًا، أن تخطف الأنظار خلال إدارتها للمباراة الودية، نظرًا لأدائها المميز وإطلالتها غير المعتادة فى الملاعب المصرية.





شاهندة المغربى سبق وأدارت مباراة بيراميدز ونادى مصر فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث تعمل فى مجال التحكيم منذ عام 2014 قبل أن تصبح محكمة دولية عام 2017.

وقام عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الأسبق بترشيح شاهندة المغربى لإدارة ودية بيراميدز وسبورتنج لتخطف الأضواء خلال المباراة.

ولعب الفريقان المباراة لمدة 120 دقيقة، على شوطين كل شوط 60 دقيقة وبتشكيل مختلف تماما، لرغبة المدير الفني إيهاب جلال في تجربة جميع اللاعبين وتجهيزهم للمرحلة المقبلة المهمة.

سجل ثلاثية بيراميدز في اللقاء، رمضان صبحي في الشوط الأول، ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف في الشوط الثاني.

خاض بيراميدز الشوط الأول بتشكيل ضم: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم عادل - رمضان صبحي - إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد، خط الهجوم: محمود وادي

وفي الشوط الثاني دفع إيهاب جلال بتشكيل ضم: حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - عمر جابر، خط الوسط: إبراهيم حسن - فخر الدين بن يوسف - ناصر منسي - عبد الله مجدي، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

وشارك محمود صابر، لاعب الوسط، بعد تعافيه مؤخرا من فيروس كورونا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بديلا للتونسي فخر الدين بن يوسف.

ويستمر معسكر بيراميدز بالإسكندرية حتى الثلاثاء المقبل، على أن يعود الفريق للقاهرة للتحضير للسفر مجددا إلى السويس؛ لخوض مباراة سموحة المحدد لها يوم 24 سبتمبر الجاري في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.