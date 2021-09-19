شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال شاقة للاعبى الإسماعيلى فى المران الصباحى بفرمان طلعت يوسف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مرانا صباحيا شاقا منذ قليل بمشاركة جميع اللاعبين، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

التدريبات البدنية تنطلق تحت إشراف الدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط الأحمال.

ويسعى جهاز الدراويش بقيادة طلعت يوسف للارتقاء بالمعدلات البدنية للفريق استعدادا للدورى الجديد.

وكان المدير الفنى بقيادة طلعت يوسف قد قرر رفع الحمل التدريبى بإقامة المران على فترتين صباحية ومسائية.

وتقام مباراة ودية عصر اليوم بأحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح تجمع ناشئى الإسماعيلى أمام حطين السعودى، تحت أنظار طلعت يوسف وجهاز المعاون، للوقوف على العناصر التى من المقرر استمرارها مع الفريق والاعتماد على جهودها بشكل تدريجي.

وعقب نهاية الودية، يقود جهاز الدراويش المران المسائى المقرر انطلاقه فى الخامسة مساءً.