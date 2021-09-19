شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس يعلن غياب ثنائى يد الأهلى عن مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق محروس، المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى، عن مواصلة محسن رمضان وعمر خالد "كاستيلو" الغياب عن الفريق فى لقاء القمة المحدد له الخميس المقبل فى الجولة الثالثة بدورى المحترفين.

وغاب الثنائى عن مواجهة قمة السوبر الأفريقى أمام الزمالك والتى نجح الأخير فى حصد لقبها بنتيجة 28/27 ، لا سيما أنهما غابا أيضا عن لقاءات انطلاق الدورى.

فى سياق آخر، أكد أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، فى تصريحات سابقة، عن اقتصار حضور لقاء الأهلى والزمالك المحدد له الخميس المقبل بالجولة الثالثة بالدورى على أعضاء مجلس إدارة الإتحاد و مجلسى الناديين فقط.

واستقر اتحاد اليد على إقامة اللقاء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى ظل قرار لعب مباريات القمة على أرض محايدة.

وكان جدول المنافسة حدد صالة الأهلى لاستضافة اللقاء، إلا أن اللجنة الفنية قررت إقامة جميع لقاءات القطبين على صالة محايدة. ومن المقرر أن يقام اللقاء فى تمام الرابعة عصرا.