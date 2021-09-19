شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريباً صباحياً قبل التوجه للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، تدريبًا صباحيًا فى الوقت الحالى على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل التوجه لمعسكر الإعداد الذى سيقام فى الإسكندرية.

وفضل كارتيرون خوض اللاعبين تدريباً صباحياً ثم التوجه إلى الإسكندرية، حتى لا يتم إهدار الوقت فى السفر وتعرض اللاعبين للإرهاق ومن ثم عدم القدرة على خوض التدريب عقب الوصول للمعسكر.

وفى الوقت ذاته، يعقد أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، الذى استقال من منصبه، جلسة مع لجنة إدارة النادى، برئاسة حسين لبيب وفاروق جعفر، المستشار الفنى للقلعة البيضاء، من أجل العمل على إقناعه بالعودة للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون.

وأكد مصدر مقرب من أسامة نبيه أنه من المقرر أن يعقد جلسة اليوم مع المسئولين بالنادى من أجل التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف، على أن يعود نبيه لعمله بشكل طبيعى وينضم للجهاز الذى من المقرر أن يسافر إلى الإسكندرية لخوض معسكر الإعداد المغلق.

وطلب كارتيرون من الجهاز الإدارى العمل على تنسيق بعض المواجهات الودية خلال معسكر الإعداد من أجل تأهيل اللاعبين من الناحية البدنية والفنية قبل بداية المواجهات الرسمية.