شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن فشل الصفقة التاريخية ويؤكد: اللاعب طلب حراسة وسائقا خاصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، فشل إتمام الصفقة التاريخية التى كشف عنها فى وقت سابق، وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "رفضنا إتمام الاتفاق مع لاعب الدوري الإسباني ( الصفقة التاريخية)، بالرغم من عدم تحمل نادى سموحة أى أعباء مالية سواء إعارته أو قيمة عقده الذى وافق على أن يكون موسما واحدا".

وأضاف رئيس سموحة، "سبب الرفض هو رغبة اللاعب فى الحصول على مزايا فى الإعاشة وبوليصة تأمين خاصة طوال تواجده وحراسة وسائق خاص وهو ما لا يحصل علية اي لاعب في الفريق ، وهو مبدأ مرفوض لدينا".



فرج عامر

وفى وقت سابق، كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن تفاصيل الصفقة التاريخية التى أعلن عنها في وقت سابق، وكتب عامر عبر حسابه على "فيس بوك": الصفقة التاريخية التي من المنتظر توقيعها هو مهاجم أحد الأندية الإسبانية التي تلعب في الدوري العام الإسباني، وكان برعاية شركة عربية كبيرة تربطنا بها صلة عمل، دون أن يكون علينا التزام مالي، اللاعب موجود في مصر حاليا، وما زالت تفاصيل الاتفاق داخل دايرة المفاوضات.