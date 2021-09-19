البرتغالي رونالدو يفجر أزمة بين سولشاير وأسطورة مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أزمة كبيرة بين مدربه أولي جونار سولشاير وأسطورة النادي ريو فيرديناند.



وبدا رونالدو منفعلا في المنطقة الفنية خلال مباراة يونايتد أمام يونج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وهي لقطة فسرها الكثيرون بأنه يمنح تعليمات لزملاءه اللاعبين.

وانتقد ريو فيرديناند في تصريحات إعلامية تصرف رونالدو وكذا سولشاير، مؤكدا أن الأخير كان يجب عليه أن يبعد اللاعب ويعاقبه.

لكن سولشاير حرص على الرد وتفسير تلك الواقعة، خلال تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية بقوله: "فيرديناند في كل مرة يعلق على أمور لا يعرف كواليسها".

وفسر مدرب يونايتد تلك الواقعة بقوله: "أحد لاعبي يونج بويز كان يستحق بطاقة صفراء بعد تعديه على (نيمانيا) ماتيتش، لذا قفز رونالدو كذا برونو (فيرنانديز) اعتراضا على قرار الحكم".

واختتم بقوله: "كان ذلك لفترة وجيزة، وصرخ اللاعبان في الحكم وجلسا بعدها بشكل طبيعي. هذا كل ما في الأمر".

كان رونالدو سجل هدفا لفريقه واستبدله مدربه والنتيجة تشير للتعادل 1-1 قبل أن يخطف الفريق السويسري صاحب الضيافة فوزا قاتلا في الدقيقة الأخيرة.