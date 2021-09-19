شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخاطب اتحاد الكرة لإيضاح الموقف النهائى فى أزمة القيد الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح أبو جريشة، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، أن ناديه خاطب اتحاد الكرة لاستيضاح الموقف النهائى للدراويش فى أزمة القيد الصيفى، وقال محمد صلاح أبو جريشة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "الإسماعيلى أرسل خطابا لاتحاد الكرة يطالبه فيه بتوضيح الموقف النهائى بشأن أزمة القيد الصيفى، وهل فى حال تسديد غرامة النجوم على النادى يتمكن الإسماعيلى من قيد صفقاته الجديدة، لاسيما أن الجهاز الفنى والإدارى لم يكن متواجداً وقت الأزمة ويريد الوقوف على القرار النهائى فى هذا الشأن للترتيب للمرحلة المقبلة".

وفى وقت سابق، كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن اللجنة الفنية بناديه قامت بقيد كل اللاعبين باستثناء إبراهيم أبو اليزيد فى قائمة الدراويش الأولى باتحاد الكرة خوفاً من قرار إيقاف قيد صفقات الإسماعيلى الجديدة بسبب أزمة غرامة نادى نجوم المستقبل والمقدرة بـ 24 مليون جنيه.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "هناك تخوف فى الإسماعيلى من قرار اتحاد الكرة بإيقاف قيد الصفقات الجديدة للنادى بسبب قرار الفيفا فى أزمة نادى النجوم وعدم تسديد النادى غرامة الـ24 مليون جنيه حتى الآن، لذا تم قيد كل اللاعبين باستثناء إبراهيم أبو اليزيد حتى يستفيد الجهاز الفنى بكل اللاعبين حال عدم قيد الصفقات الجديدة".

فى شأن آخر، وضع الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف برنامجا بدنيا لتجهيز الثنائى أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحى الوافدين للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد إعلان التعاقد معهما بشكل رسمى وانتظامهما فى تدريب الفريق.

واستقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.