شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك بطلا للسوبر المحلى بهدف أسامة نبيه أمام ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 19 سبتمبر 2002، حافظ نادى الزمالك بطل الكأس على لقب السوبر المحلى بعد فوزه فى الوقت الإضافي على المقاولون العرب، خامس الدورى الذى شارك بعد اعتذار الإسماعيلي والأهلي وغزل المحلة، بهدف أسامة نبيه قبل نهاية الشوط الثالث بدقيقة، وكان محمد علي الحادى لاعب ذئاب الجبل أهدر ضربة جزاء قبل الهدف بدقيقتين.

جاء تشكيل الزمالك البطل مكونا من : عبدالواحد السيد، إبراهيم حسن، محمد صديق، وائل القباني (رضا سيكا)، حسام عبدالمنعم، طارق السيد، حازم إمام "كابتن الفريق"، تامر عبدالحميد، وليد صلاح عبداللطيف (أسامة نبيه)، حسام حسن، عبدالحليم علي (محمد أبوالعلا).

بينما تشكيل المقاولون العرب في مباراة السوبر مكونا من :أحمد صابر، هيثم حسين(مصطفي مارين)، محمود شيكو، خالد نبيل، إبراهيم بهنسي، محمد عز، علاء عبدالغني، علي عاشور (محمد علي الحادي)، النيجيري روبرت أوكواري، سامح يوسف، سعيد سعد (تامر عادل).

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 13 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

واجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ77 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.