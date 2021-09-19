شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات بطولة العالم للخماسى الحديث للشباب والشابات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأحد منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والشابات تحت 17 و19 عام والتي تقام بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وتقام اليوم منافسات التتابع المختلط للشباب تحت 17 عام، ومنافسات نهائي فردي الشباب تحت 19 عام والذي يشارك به 4 لاعبين من منتخب مصر وهم معتز وائل، وسيف البندارى، ومازن طارق، ومصطفى محمد ونجحوا في التأهل من منافسات نصف النهائي.

وحصد المنتخب الوطني حتى الآن 8 ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزيتين.

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وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر.

فيما يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.