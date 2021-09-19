شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينحاز سموحة للأهلى ضد الزمالك؟.. فرج عامر يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أن ناديه لا ينحاز لفريق على حساب الآخر ولا يتعنت في معاملته مع نادى الزمالك، وكتب عامر عبر حسابه على فيس بوك: مصر فوق الجميع، الله يرحم الكابتن عزمي مجاهد نجم الزمالك وأعز أصدقائي.

وأضاف رئيس سموحة: لم نقصر ولن نقصر مع نادي الزمالك عمرنا، ولم نفرق بين الاهلي والزمالك في تعاملاتنا الكروية وسموحة باع للزمالك لاعبين كثيرين أصبحوا أفضل نجومه والأمثلة كثيرة وعديدة، ولكن في هذة المرحلة ( الطارئة) الزمالك لا يستطيع أن ينهي الصفقات.

وتابع: فلا تلومونا على فعل لم نرتكبه واعلموا الحقيقة، حتي تحسنوا تقييم الموقف، نحن ضد التعصب، نحن مع التسامح الرياضي، كلنا مصريين أحباء.



فرج عامر

من ناحية أخرى، كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن تفاصيل الصفقة التاريخية التى أعلن عنها في وقت سابق، وكتب عامر عبر حسابه على "فيس بوك": الصفقة التاريخية التي من المنتظر توقيعها هو مهاجم أحد الأندية الإسبانية التي تلعب في الدوري العام الإسباني، وكان برعاية شركة عربية كبيرة تربطنا بها صلة عمل، دون أن يكون علينا التزام مالي، اللاعب موجود في مصر حاليا، وما زالت تفاصيل الاتفاق داخل دايرة المفاوضات.