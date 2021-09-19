شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وغينيا فى بطولة "لأفروباسكت" للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب سيدات كرة السلة، مع نظيره الغينى في أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية "لأفروباسكت"، التي تقام بالكاميرون وتستمر حتى 26 من الشهر الجارى.

موعد مباراة مصر وغينيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وغينيا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، حيث يقام اللقاء بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

مجموعة مصر فى كأس الأمم الأفريقية

تقع مصر في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية، بجانب منتخبى السنغال وغينيا، وتٌعد هذه المباراة هي السابعة بين المنتخبين في تاريخ المواجهات، ونجح المنتخب المصرى فى الفوز بكافة المواجهات السابقة أمام نظيره الغيني.

قائمة منتخب مصر للسيدات في كأس الأمم الأفريقية

وتضم قائمة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية كلا من ريم طلعت، هاجر عامر ،ندى نافع، نور على ، رنيم الجداوى، هالا مصطفى، يسرا اشرف، نورهان فؤاد، فريدة وائل ، نادين السلعاوى، ثريا محمد، ريم موسى.

ومن المقرر أن تنطلق المسابقات المحلية على مستوى السيدات 9 أكتوبر بالدور التمهيدى من دورى الدرجة الأولى ، و الذى يستمر حتى 30 من الشهر المقب، وفيما يخص مسابقات الممتاز ب ، فتقام المنافسات 6 نوفمبر وتستمر حتى 20 نوفمبر .