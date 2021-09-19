شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الأهلى يرفع شعار "ممنوع الاقتراب والتصوير" من موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو النادى الأهلى إلى تأمين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من عروض الرحيل فى الفترة المقبلة، بعد الأنباء التى تتردد عن رغبة بعض أندية الخليج فى التعاقد مع المدرب.

و بالرغم من عدم الحصول على لقب الدورى هذا الموسم، إلا أن الحصول على بطولة إفريقيا العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء قرب موسيمانى من الجماهير العاشقة للأهلى بشكل كبير.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى خطة تحصين الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق من الإغراءات بعد تلقيه عرضًا خرافيًا من الخليج للرحيل عن التتش خلال الفترة الحالية بما يقارب الـ5 مليون دولار في الموسم الواحد، وهو ما يعادل 3 أضعاف ما يتقاضاه مع القلعة الحمراء، حيث يحصل بيتسو على 1.8 مليون دولار في الموسم الواحد،وكشفت بعض التقارير الصحفية، عن تلقي موسيماني عرضًا مغريًا للغاية من أحد أندية الدوري الإماراتي، دون أن يتم الافصاح عن اسم النادي، مُشددة على أن موقف موسيماني كان واضحا ورفض العرض بشكل نهائي.

ويكثف مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية مفاوضاتهم مع موسيماني من أجل تجديد عقده مع النادي بعدما استقرت جميع الأراء داخل النادي على تجديد عقد المدير الفني للفريق على خلفية نجاحاته الفترة الماضية مع النادي وتحقيقه العديد من البطولات المحلية والقارية بعيداً عن خسارة درع الدوري الموسم المنقضي ، وحسم مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد بيتسو موسيماني قبل مطلع الموسم الجديد بهدف فرض حالة من التركيز والإستقرار داخل الفريق بصفة عامة والجهاز الفني بصفة خاصة .

ويرصد الخليج 365 لقطات لموسيمانى فى الصور التالية :