شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص طاهر محمد طاهر اليوم لتحديد موقفه من السوبر المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران اليوم، الأحد، من أجل تحديد موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية ومن ثم المشاركة في بطولة السوبر المصري.

وغادر طاهر محمد طاهر مران الأهلي أمس، السبت، بمعسكر الفريق في الأسكندرية لإصابته بكدمة في الركبة لم يستطع على أثرها خوض المران.

وفضّل الجهاز الطبي للأهلي عدم استكمال طاهر محمد طاهر مران الفريق أمس حتى لا تتفاقم إصابته على أن يخضع للفحص الطبي قبل مران اليوم لتحديد موقفه من بطولة السوبر المصي.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في السابعة من مساء بعد غد ، الثلاثاء، بإستاد بج لعرب في السوبر المصري.

من ناحية أخرى، رفض مسئولو النادي الأهلي تعديل عقود الفريق الجماعية بالفريق بدعوى أن أكثر من نجم بالفريق تلقى عروضاً وإغراءات كثيرة الفترة الماضية ويأتي في مقدمتهم ، حسين الشحات وأليو ديانج وبدر بانون وأفشة ومحمد شريف ، وأكد مسئولو الأهلي أن العروض الخارجية لا يمكن أن تكون سبباً في إجبار النادي على تعديل عقود اللاعبين حتى لو رفض هؤلاء اللاعبين عروض من أندية خارجية الفترة الماضية يأتي في مقدمتهم ، حسين الشحات والمالي آليو ديانج وبدر بانون وشريف وأفشة.

وشهدت الأيام الماضية تلميحات من جانب بعض لاعبي الفريق برغبتهم في تعديل عقودهم وزيادتها بشكل يتناسب مع وضعهم الحالي في الفريق، كما أكد وكلاء هؤلاء اللاعبين رفضهم عروضاً مغرية من أندية خارجية لذا فهم يستحقون تعديل عقودهم ، لكن إدارة الأهلي أكدت أن فكرة تعديل العقود لن تكون إلا لبعض اللاعبين الذين ترى الإدارة أن عقودهم لم تعد تتناسب مع مكانتهم الحالية بالفريق.

وأوضحت الإدارة، أن عقود معظم لاعبي الفريق، ومنهم الشحات وبانون وديانج جيدة ولا تستوجب التعديل أو الترضية، مشددة على أن مسألة تعديل العقود أمر يحتاج رؤية خاصة من لجنة التخطيط للكرة.