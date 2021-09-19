شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظم فى معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فى معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية عصر اليوم، الأحد، استعدادا للموسم الجديد، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته في الحادية عشرة صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ثم يتوجه للإسكندرية لبدء المعسكر.

ويستعد الزمالك، لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر وكذلك انطلاق الموسم الجديد.

ويصطدم فريق توسكر الكيني بالزمالك فى دور الـ32 المؤهل لدور المجموعات، بعدما حسم تأهله على حساب ضيفه ارتا سولار بطل جيبوتي فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم السبت بنتيجة 3-0.

واكتسح توسكر الكيني نظيره فريق أرتا سولار بطل جيبوتي نيايو ناشيونال بثلاثية نظيفة على ملعبه فى إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا على استاد نيايو ناشيونال في كينيا، ليفوز بمجموع المباراتين 4-1.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الذهاب في الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2021-2022.

وأنهي توسكر الكيني الشوط الأول بالتقدم على ارتا سولار بطل جيبوتي بنتيجة 2-0.

ويواجه الزمالك بطل مصر توسكر الكيني فى دور الـ32 المؤهل إلى مرحلة دور المجموعات، بحثًا عن تحقيق لقب دوري الأبطال الغائب عن بطل الدوري المصري منذ 19 عامًا.