مدرب المنتخب السابق: لصالح من يتم تدمير كرة الصالات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تساءل هشام صالح مدرب منتخب الصالات السابق، عن المسئول عن سبب تدمير كرة الصالات، مؤكدًا أنه قيل له في وقت سابق "دي لعبة ملهاش لزمة".

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال صالح: "قلت للجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، من الأفضل عدم المشاركة في البطولة العربية التي أقيمت مؤخرًا، كما اعترضت على ما قيل لي بشأن اختيار لاعبين بعينهم واستبعاد أخرين، لا يجوز أن يقول لي أحد أختار من وأستبعد من وبالتالي تقدمت باستقالتي واعتذرت عن عدم استكمال مهمتي".

وأضاف: "حصدنا المركز الثامن في كأس العالم ٢٠١٦، واحتلينا الترتيب ال١٩ في القائمة العالمية بعدما كنّا في المركز ال٣١".

وتابع: "منذ تولي اللجنة الثلاثية مسئولية اتحاد الكرة في شهر ديسمبر الماضي تم إيقاف النشاط، ثم طُلب منّا المشاركة في البطولة العربية وتم إقناعي بالتواجد من أجل الاحتكاك مع المنتخبات المشاركة".

وواصل: "خلال فترة التوقف تراجع مركزنا عالميا إلى المرتبة ال٣١، وعقب رحيلي وبعد مباراة روسيا أصبحنا في الترتيب ال٣٣".

وأكمل: "لصالح من ما حدث، هل يتم حساب الأمور بشكل شخصي؟، نحن نلعب باسم مصر (هو عاوز يودي كرة الصالات لفين!؟)".

وأردف: "قيل لي (دي لعبة ملهاش لزمة)، منتخبنا من رواد كرة الصالات في أفريقيا، لحساب من تم تدمير كرة الصالات والكرة الشاطئية؟، أنت كلجنة ثلاثية تعمل وتدير من أجل رفع اسم مصر، لكن لماذا يتم تصفية الحسابات الشخصية على حساب مصر، كان هناك خلافات بينه (أحمد مجاهد) وبين حازم الهواري وسحر الهواري".

وأتم حديثه: "إذا اهتم الاتحاد بكرة الصالات سيكون لنا شأنًا أخر ".

وكان المنتخب قد افتتح مشواره في كأس العالم بالخسارة أمام منتخب الاتحاد الروسي بنتيجة 9-0 قبل الفوز على جواتيمالا بنتيجة 6-3، ثم خسر في المباراة الأخيرة يد منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-1.

وبهذه النتائج يودع منتخب مصر كأس العالم لكرة الصالات من الدور الأول.