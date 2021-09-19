عبدالستار صبري: سأسافر إلى إنجلترا لمقابلة كريستيانو رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عبدالستار صبري، نجم الكرة المصرية وبنفيكا البرتغالي السابق، أنه سيسافر إلى انجلترا قريبًا من أجل مقابلة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال عبدالستار، في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة "صدى البلد": "عندما كنت لاعبا في سبورتنج لشبونة كان هناك تواصل بيني وبين كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "سأسافر إلى إنجلترا قريبا من أجل مقابلته، (هو وحشني وبحبه جدًا ومن زمان متقابلناش، في صداقة بيني وبين أسرته ووحشوني جدًا)".

وأتم صبري قائلا: "هناك أصدقاء مقربين من كريستيانو يتواجدون معه في إنجلترا وسأقوم بالتواصل معهم من أجل إبلاغه بسفري إلى إنجلترا من أجل مقابلته".