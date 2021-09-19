فرج عامر يعلن فشل التعاقد مع "الصفقة التاريخية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، فشل إتمام التعاقد مع "الصفقة التاريخية".

وكان فرج عامر قد أكد أمس السبت، اقتراب سموحة من التعاقد مع لاعب بالدوري الإسباني دون تحمل الفريق السكندري أية أعباء مالية.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، كتب عامر: "رفضنا إتمام الاتفاق مع لاعب الدوري الاسباني ( الصفقة التاريخية) بالرغم من عدم تحمل نادي سموحة أي أعباء مالية سواء اعارته أو قيمة عقده الذي وافق علي أن يكون موسم واحد"

وأوضح رئيس سموحة أن سبب الرفض هو رغبة اللاعب في الحصول علي مزايا في الإعاشة وبوليصة تأمين خاصة طوال تواجده وحراسة وسائق خاص وهو ما لا يحصل عليه أي لاعب في الفريق.. وهو مبدء مرفوض لدينا.