البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين كاظمة والنصر في كأس الأمير الكويتي رابط يلا شوت

البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين كاظمة والنصر في كأس الأمير الكويت رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة كاظمة والنصر في دور ربع نهائي بطولة كأس الأمير الكويتي، ضمن مباريات اليوم الاحد 19-9-2021.

يستضيف استاد عبدالله الخليفة بمدينة مشرف المباراة الأخيرة في دور ربع نهائي بطولة كأس الأمير الكويتي 2020/2021 بين صاحب السبع ألقاب «كاظمة» ونظيره «النصر» الساعي إلى تحقيق لقبه الأول.

وبدأ نادي كاظمة بطولة كأس الأمير الكويتي من الدور التمهيدي ونجح في عبوره من بوابة نادي اليرموك، بعدما انتصر عليه بهدفين نظيفين احرزهما مشاري سعود العازمي.

بينما خطف النصر بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي على حساب نادي السالمية، إثر فوزه عليه بصعوبة في الأوقات الإضافية بنتيجة (2-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

جدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت الفريقين في كأس الأمير الكويتي كانت في النسخة الماضية بالدور التمهيدي، ونجح كاظمة في تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة كاظمة والنصر اليوم في ربع نهائي كأس الأمير الكويتي 2020/2021، في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة كاظمة والنصر على قناة الكويت الرياضية HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12523 أفقي، بمعدل ترميز 27500.