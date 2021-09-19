شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الأحمر مع الطلائع.. 7 مواجهات نارية جمعت بين الأهلى والزمالك بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون بطولة السوبر المحلي بين الأهلي وطلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب في الإسكندرية واحدة من أهم البطولات التى يخوضها الأحمر وهو في حاجة ماسة للفوز بها.

والتقى الأهلى نظيره الزمالك فى سبعة مواجهات من قبل فى بطولة السوبر المصرى، تمكن الأهلى من التتويج بـ5 ألقاب، فيما حصد الزمالك لقبين.

ـ موسم 2003/2004، أول سوبر بين القطبين وتُوج به الأهلى بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح (3-1)

ـ موسم /20092008، فاز بها الأهلى بهدفين دون رد على الزمالك

ـ موسم 2014/2015، وفاز الأهلى على الزمالك بركلات الترجيح 5-4 بعدما تعادل الفريقان سلبياً

ـ موسم 2015/2016، فاز بها الأهلى بنتيجة 3 - 2

ـ موسم 2016/2017، فاز الزمالك بضربات الترجيح 3 - 1 ليتوج الأبيض بلقب السوبر على حساب الأهلى للمرة الأولى والثالثة فى تاريخه

ـ موسم 2017/2018، توج بها الأهلى بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2.

-موسم 2019/2020، توج بها الزمالك بعد الفوز على الاهلى 4/3 بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقان سلبياً .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل موعداً لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السوبر المحلى باستاد برج العرب.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين طاقم حكام جزائري لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي الثلاثاء المقبل، وجاء طاقم الحكام على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني مساعدين وإلياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.

وكان النادي الأهلي قد حصد بطولتي الدوري والكأس الموسم قبل الماضي، بينما حقق نادي طلائع الجيش وصافة كأس مصر.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له في تاريخه.