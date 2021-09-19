تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تُقام مساء اليوم الأحد 19 سبتمبر/أيلول 2021 عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية على حد سواء.



يعود مانشستر يونايتد لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم الأحد 19 سبتمبر/ أيلول، حين يحل ضيفا على وست هام.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وسيتم بث المباراة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بصوت المعلق حسن العيدروس.

يلتقي فريق توتنهام مع جاره اللندني تشيلسي، مساء يوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة توتنهام وتشيلسي على قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بصوت المعلق خليل البلوشي.

موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق فالنسيا نظيره ريال مدريد في مباراة كبرى بالدوري الإسباني مساء الأحد 19 سبتمبر/أيلول 2021.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة على قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يواجه فريق روما نظيره هيلاس فيرونا في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُذاع المباراة عبر قناة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على منصة "يوتيوب".

سيكون عشاق الكرة الإيطالية على موعد مع مباراة قمة كبيرة، ستجمع يوفنتوس بضيفه ميلان، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وسيكون موعد المباراة في الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 مساء بتوقيت أبوظبي، 8:45 مساء بتوقيت القاهرة.

وقررت رابطة الكالتشيو إذاعة أبرز المباريات والتي من بينها موقعة يوفنتوس وميلان على القناة الرسمية للرابطة على موقع "يوتيوب".

يشهد الدوري الفرنسي مباراة نارية من العيار الثقيل، بين فريقي باريس سان جيرمان وليون، في قمة مباريات الجولة السادسة.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

ومن المُقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports HD 2"، بتعليق المعلق عامر الخوذيري.

يلتقي فريقا الرجاء وأولمبيك خريبكة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المغربي للمحترفين موسم 2021-2022، مساء يوم الأحد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

المباراة ستُنقل عبر قنوات "الرياضية المغربية SD وHD"، بصوت المعلق هشام فرج.

يلتقي فريقا الوداد وسريع وادي زم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المغربي للمحترفين، مساء يوم الأحد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة والنصف ليلا بتوقيت أبوظبي.

المباراة ستُنقل عبر قنوات "الرياضية المغربية SD وHD"، ويتولى التعليق عليها عبدالصمد ولد شهيبة.

يستضيف الهلال نظيره فاسيل كيتيما الإثيوبي مساء يوم الأحد، في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، ويمتلك أفضلية بلوغ المرحلة التالية.

وتنطلق المباراة المرتقبة على ملعب نادي الهلال، في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "الملاعب الرياضية" السودانية.

يستعد المريخ السوداني لخوض مباراة الإياب في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، عندما يواجه إكسبرس الأوغندي مساء الأحد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُبث المباراة عبر قناة "الملاعب الرياضية" السودانية على الهواء مباشرة.

يستضيف فريق شباب بلوزداد الجزائري نظيره أكوا يونايتد النيجيري، في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة ليلا بتوقيت أبوظبي، وتُذاع عبر قناة "الجزائرية الثالثة".