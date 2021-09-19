شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد للسوبر المحلي في معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية بمعسكر الإسكندرية الحالي استعداداً لمباراة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المقرر له بعد غد، الثلاثاء، باستاد برج العرب.

فيما يحصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب فريق النادي الأهلي على حقنة "بلازما" جديدة خلال الأيام المقبلة من أجل تسريع مدة علاجه من إصابته الأخيرة في العضلة الضامة.

وحصل اللاعب الجنوب أفريقي المُنضم للأهلي الصيف الجاري من برايتون الإنجليزي على حقنة بلازما منذ أيام لكن تقرر حصوله على حقنة أخرى بهدف عودته بشكل أسرع للتدريبات الجماعية.

ويُجرى الجنوب أفريقي بيرسي تاو أشعة جديدة على العضلة الضامة خلال اليومين المقبلين لتحديد مدى إستجابته للبرنامج التأهيلى الذي يخضع له الأيام الماضية.

ويتابع الجهاز الطبي للأهلي موقف بيرسي تاو وتطورات إصابته بعدما أجرى أشعة منذ أيام وخضع لبرنامج تأهيلي بهدف التعافي من هذه الإصابة التى حرمته من الظهور في تدريبات الأهلي الجماعية حتى الأن.

وتلقى مسئولى الأهلي اتصالات من نظراءهم في منتخب جنوب أفريقيا بهدف متابعة حالة بيرسي تاو ، ويتابع مسئولى منتخب جنوب أفريقيا مع نظراؤهم في الأهلي حالة اللاعب الذي تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب جنوب أفريقيا الأخير الذي فازت فيه جنوب أفريقيا على غانا بهدف نظيف في تصفيات مونديال 2022.

ويعاني بيرسي تاو من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها يوم 3 سبتمبر الجاري ويحتاج للعلاج فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أسابيع.