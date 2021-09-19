رسمياً.. الزمالك يعلن إيقاف قيد اللاعبين لفترتين بقرار من الفيفا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منع القلعة البيضاء من قيد لاعبين لفترتين قيد.

وأكد عمرو أدهم، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، في تصريحات لقناة "الحياة" السبت، أن الفيفا أوقف قيد نادي الزمالك لفترتين قيد انتقالات، وذلك بسبب قضية المدير الفني الأسبق كريستيان جروس.

وأضاف أدهم: "استأنفنا ضد العقوبة لدى المحكمة الرياضية الدولية، بسبب العقوبة الموقعة من الفيفا".

وأكمل: "هناك تطورات بشأن قضية كريستيان جروس مدرب الفريق السابق ضد النادي"، مشيراً إلى أن الزمالك وصله خطاب من لجنة الانضباط يلزمه بدفع مستحقات جروس خلال 30 يومًا.

وفي تصريحات لصحيفة "الوفد"، قال أدهم إن النادي يحاول الوصول إلى حل من أجل إلغاء العقوبة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك أنه من سيتم منعه من القيد هم الصفقات الجديدة فقط، وهم: عمر كمال عبدالواحد، ومحمود شبانة، وحمدي النقاز، مؤكداً أنه لن يتم إيقاف أي لاعب متواجد في قائمة الفريق حتى لو عائد من الإعارة.

وكان الإعلامي كريم حسن شحاتة قد تحدث عن تطورات جديدة بشأن القضية بين الزمالك وكريستيان جروس المدرب السابق للنادي.

وأكد كريم شحاتة خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة "الحياة" أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك حصل على حكم من جانب محكمة الكاس ضد نادي الزمالك بقيمة 700 ألف دولار.

وأضاف الإعلامي أن جروس حصل على حكم بسبب عدم حصوله على مستحقاته وعدم حجز تذاكر السفر له في عهد المجلس السابق، ولم يحضر محامي الزمالك للجلسة مما أدى لصدور الحكم لصالح جروس من جانب محكمة الكاس.