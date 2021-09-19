شكرا لقرائتكم خبر عن عواد: الإسماعيلي قال لى "هنبطلك كورة" والثقة الزيادة سبب خسارتنا نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ، مثل المبلغ الذى يدفعه النادى للحصول على خدماتهم، وقال عواد، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": ليس لى ذنب في شراء الزمالك لى برقم كبير ونفس الأمر حسين الشحات وصلاح محسن مع الأهلى، الزمالك دفع هذا الرقم لضمى لأنه يحتاجنى وكذلك ثنائى الأهلى.

وأضاف: بعد مباراتنا مع الأهلى والتى تعادلنا فيها كنت أرى أننا نسير بخطى جيدة، وطول ما كنا قريبين من الأهلى فهذا يجعلنا نشكل ضغط عليه، واللاعبون لديهم كواليتى وعقليات تضع الفريق فى مكانه الطبيعى بحصد البطولات 5 أو 6 سنوات، لكن فقط بعيدا عن المشاكل الخارجية.

وتابع: قدمنا مباراة كبيرة جدا فى نهائى القرن، ولكن لم يحالفنا التوفيق، خاصة فى كرة أحمد زيزو، ولكن ربنا مكانش كاتبهالنا، وأرى أننا عندما ندخل مباريات القمة بثقة زائدة يحدث عكس المتوقع.

وكشف حارس الزمالك كواليس رحيله عن الاسماعيلى قائلاً: تلقيت عرضًا بعد تألقى مع الاسماعيلى، ولكن إبراهيم عثمان تحدث معى، وقال "عشان تطلع تجدد موسم" فوافقت على شرطه حتى يتم قبول العرض، وبعدها تم عمل العقود من جانب الوحدة، وبعدها رفضت التجديد للاسماعيلى وطلبت منه أن يبقى التجديد بعد العودة من التجربة وبالفعل وقعنا العقود.

أضاف: فوجئت بعد يومين بالمدير الإدارى للنادى يتحدث معى بأن رئيس النادى يريد الحديث معى فوجئت بوجود مجلس الإدارة بالكامل واتشتمت وقالوا لى: "لما ترجع بعد الإعارة هنبطلك كورة".

وتابع: بعد العودة من الإعارة تدربت أسبوعين في النادى وشعرت بأنهم "بيطفشونى" وتحدث معى مسؤول بالنادى أن الأمر أصبح منتهيا، كنت أرى فريق الاسماعيلى بعد عودتى أن اللاعبين ليسوا على قدر الفريق، وكانت وجهة نظرى في محلها كان هناك 3 أو 4 من كباتن الفريق، وهم من سيتحملون المسؤولية وبالفعل وجهة نظرى تحققت في المواسم التالية بعد رحيلى.