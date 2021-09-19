شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: جالاتا سراي يشترط مليونا و500 ألف دولار لعودة مصطفى محمد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي كريم شحاتة، أن جالاتا سراي يشترط الحصول على مليون ونصف دولار لعودة مصطفى محمد إلى الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة الحياة: "طلب نادي جالاتا سراي التركي الحصول على مبلغ مليون ونصف دولار مقابل عودة مصطفى محمد إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد، ورحب جالاتا سراي برحيل مصطفى محمد لعدم الحاجة إليه، لكنهم اشترطوا إعادة الزمالك لمبلغ مليون ونصف دولار".

وكان قد انضم مصطفى محمد في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف موسم مقابل مليوني دولار، ولم يمر منها سوى 6 شهور فقط.

تحدث مصطفى محمد عن مستقبله مع فريقه جالاتا سراى التركى، عقب الفوز الذى حققه على ضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس الماضى، على ملعب "تورك تيليكوم آرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة، من مسابقة الدورى الأوروبي للموسم الحالى 2021 - 2022.

وقال مصطفى محمد، فى تصريحات تليفزيونية عقب نهاية اللقاء: "سعيد في جالاتا سراي، إنه نادٍ كبير، وأحب جماهيره وهم يحبونني"، وعن عدم المشاركة أساسيا مع الفريق، قال مصطفى محمد: "هذا قرار مدرب وأجتهد وأتعب في التدريبات وربنا سيكرمنى".

وعن فشل انضمامه لفريق بوردو فى الميركاتو الصيفى الأخير، قال المهاجم المصرى: "لم يؤثر على فشل صفقة بوردو، ولكن هذا الأمر أعطانى دافعا قويا"، وشارك مصطفى محمد فى اللقاء مع جالاتا سراى، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، بديلا للرومانى سيكالداو.