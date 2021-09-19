شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: جروس حصل على حكم بـ700 ألف دولار بسبب غياب محامي الزمالك للجلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامي كريم شحاتة، عن القضية بين الزمالك وكريستيان جروس المدرب السابق للنادي، مشيرا إلى أن هناك تطورات بتلك القضية في الفترة الحالية.

وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" عبر قناة "الحياة": "حصل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك، على حكم من جانب محكمة الكاس ضد نادي الزمالك بقيمة 700 ألف دولار".

وأضاف: "جروس حصل على حكم بسبب عدم حصوله على مستحقاته وعدم حجز تذاكر السفر له في عهد المجلس السابق، ولم يحضر محامي الزمالك للجلسة مما أدى لصدور الحكم لصالح جروس من جانب محكمة الكاس".