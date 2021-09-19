شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: لست الأعلى أجرا في الزمالك ورفضت عرض الأهلى من أجل الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، أن هناك من يردد شائعات حول راتبه في القلعة البيضاء لأهداف محددة، وقال عواد في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": حسب مجهودك يتم تقديرك ماديا، والجميع يردد أننى الأعلى أجراً بالزمالك، ولكن هذا بعيد عن الحقيقة أنا بالفعل فئة أولى مثل زملائى، ولكن هناك من يقول للناس أرقاما خاطئة لأهداف أخرى.

وأضاف: في أول تعاقدى مع الزمالك مضيت بعقد في وجود أحمد مرتضى واتفقنا على أرقام، ثم تم تعديله بعد استلام الاستغناء من فريقى السابق؛ لأنهم قالوا لى لا يصح أن تكون أعلى من زملائك ووافقت ولم تكن لدى أزمة.

وتابع: الأهلى تحدث معى قبل توقيعى للزمالك، كانت مكالمة بسيطة تحدث معى عضو مجلس إدارة وكانت مكالمة صغيرة ورغبتى كان الزمالك من البداية وكان هناك عرض سعودى، والزمالك تعاقد معى على أنى سأكون رقم واحد بالفريق، وأن الزمالك ضم حراسا قبلي بهدف معين.

واختتم: كان لى الشرف بالتواجد مع أبو جبل وجنش الاثنين حراس كبار، لبعت مع ميتشو وربنا كرمنى في أول 3 مباريات ببطولة، الثلاث حراس بالزمالك مستويات كبيرة وكلنا نرغب في اللعب وكنا مستعجلين، وكل منا ينتظر الفرصة والجهاز الفنى كان مضغوطا لهذا السبب.