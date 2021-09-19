شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: كل الحراس في مصر متساوون ونتائج الأهلي ساعدت الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، أن جميع حراس المرمى في مصر متساوون، وأن الفارق بين حارس وآخر هو حالته والفريق الذى يلعب معه، وقال عواد، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": محمد الشناوى محافظ على نفسه، وهذا انعكس على نتائجه مع فريقه، ومستويات الحراس في مصر متساوية ولكنها تفرق في مكان تواجدك والفريق الذى يلعب معك، والشناوى منذ فترة محافظ على نفسه مع الأهلى والمنتخب ولذلك هو في مكان آخر.

وأضاف: كل موسم أقدم للنادى عرضين أو ثلاثة لإعارتى وأترك القرار للنادى، ولكنهم يرون أن العروض غير مناسبة، وبلغت حسين لبيب من البداية أنه إذا رأى أننى لن أتواجد في النادى فأنا لن ألعب في مصر إلا للزمالك، ولكن يمكن أن تبحث عن عرض سعودى ولكنه طالبنى بالصبر لأن كارتيرون مقتنع بى.

وتابع: لم أستوعب استبعادى عن المشاركة مع الزمالك خاصة أننى قادم من دورى سعودى كبير، ورغم ذلك كنت أتدرب بكل قوة لأظهر بالصورة التى ظهرت بها في المباريات الصعبة التى لعبتها، وبعد مباراة المصرى تصديت لركلتى جزاء.