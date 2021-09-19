شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه بتروجت وديا استعدادا لنصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الأحد، فريقا أسوان وبتروجت، فى مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للدور نصف النهائى بمسابقة كأس مصر، ومن المقرر أن يختتم أسوان معسكره المقام حالياً بالقاهرة بودية بتروجت قبل العودة إلى ملعبه فى أسوان.

ويواصل فريق أسوان معسكره المغلق بالقاهرة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز "ب" والمقرر أن ينطلق 2 أكتوبر المقبل بمواجهة أسوان وسوهاج بإستاد أسوان، وأدى أسوان تحت قيادة مديره الفنى أحمد بيبو.

وخلال معسكر الإعداد 6 مباريات ودية أمام كل من السكة الحديد 1/1 وأمام ألماظة وفاز أسوان 3/1 والتعادل أمام بايونير 1/1 والفوز على الترسانة 2/1 والخسارة أمام الداخلية 1/0، وأخيراً أمام فريق التربية والتعليم.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بأسوان الأربعاء المقبل 22 أكتوبر ليؤدى مباراتين وديتين بإستاد أسوان أمام الأقصر والتعدين.

وأعلن نادى أسوان، قائمة اللاعبين المستمرين مع زهرة الجنوب في الموسم الجديد 2021/2022، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق مع نادى الزمالك في نصف نهائى كأس مصر.

ويستعد أسوان لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر، وهو اللقاء الذى لم يتم الكشف عن موعده حتى الآن بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيله فى وقت سابق، وتأهل أسوان إلى نصف النهائى عقب الفوز على المصرى فى الدور ربع النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء مثير حتى الثوانى الأخيرة.